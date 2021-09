Calcio: Scaroni, non parlo di arbitri e resto ottimista (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Nonmai degli, è un argomento che va lasciato da parte. Essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Scaroni Calcio: Scaroni, non parlo di arbitri e resto ottimista Poi le partite sono fatte di episodi - analizza Scaroni - e ieri ce ne sono stati non a nostro favore, ma nell'insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone di Champions,...

Scaroni: 'Episodi a nostro sfavore, ma sono fiducioso' Il ritorno in Champions ? Rivedere il Milan nella massima competizione europea ha fatto un certo effetto, una sensazione che Scaroni spera di rivivere anche nei prossimi anni: "È stato molto ...

