Ancora quattro vittime sul lavoro, morti tre operai e un agricoltore (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - morti sul lavoro, l'emergenza è sempre più drammatica. Dopo i sei decessi di ieri, anche oggi altri quattro lavoratori hanno perso la vita. Un operaio di 47 anni, impegnato a Roma in un cantiere su viale America, è morto dopo essere precipitato da una impalcatura. Una caduta dall'undicesimo piano, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato Esposizione. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Altre due vittime in Puglia. Un operaio edile di 42 anni, originario di Mesagne (Brindisi), è morto mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di uno stabile alla periferia della cittadina messapica: l'uomo era intento con alcuni colleghi a rimuovere un solaio, quando sarebbe crollata la pensilina di un balcone su cui si trovava. Questa ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI -sul, l'emergenza è sempre più drammatica. Dopo i sei decessi di ieri, anche oggi altrilavoratori hanno perso la vita. Uno di 47 anni, impegnato a Roma in un cantiere su viale America, è morto dopo essere precipitato da una impalcatura. Una caduta dall'undicesimo piano, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato Esposizione. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Altre duein Puglia. Uno edile di 42 anni, originario di Mesagne (Brindisi), è morto mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di uno stabile alla periferia della cittadina messapica: l'uomo era intento con alcuni colleghi a rimuovere un solaio, quando sarebbe crollata la pensilina di un balcone su cui si trovava. Questa ...

eziomauro : Ancora morti sul lavoro: quattro incidenti nelle ultime 24 ore. Draghi: ' Pene più severe e collaborazione in fabbr… - arcocielo : RT @dukana2: I #Draghi di #Cartabia ??stanno per mettere il bavaglio ai quattro giornalisti che ancora si ostinano a scrivere #notizie non #… - BramucciMatteo : @StaseraItalia @virginiaraggi Virginia bella sveglia. Il tuo tempo è finito. Vai a raccontare le tue filastrocche a… - Radiopescara : Ancora quattro vittime sul lavoro, morti tre operai e un agricoltore - leone52641 : RT @dukana2: I #Draghi di #Cartabia ??stanno per mettere il bavaglio ai quattro giornalisti che ancora si ostinano a scrivere #notizie non #… -