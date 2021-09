Xbox Series X/S ora può emulare console classiche come PlayStation e Nintendo 64 molto più facilmente (Di martedì 28 settembre 2021) L'ultimo aggiornamento di sistema di Xbox Series X/S ha reso più facile per gli utenti emulare console classiche come PlayStation e Nintendo 64. Questo grazie a un aggiornamento del browser Web Edge della console, che migliora le prestazioni degli emulatori basati su Javascript a cui è possibile accedere senza la necessità di mettere le console in modalità sviluppatore. In precedenza, gli utenti Xbox dovevano abilitare la modalità sviluppatore o utilizzare un software FTP esterno per accedere agli emulatori sulla console. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) L'ultimo aggiornamento di sistema diX/S ha reso più facile per gli utenti64. Questo grazie a un aggiornamento del browser Web Edge della, che migliora le prestazioni degli emulatori basati su Javascript a cui è possibile accedere senza la necessità di mettere lein modalità sviluppatore. In precedenza, gli utentidovevano abilitare la modalità sviluppatore o utilizzare un software FTP esterno per accedere agli emulatori sulla. Leggi altro...

