(Di martedì 28 settembre 2021) "Il Consorzio negozierà con l'azienda, il Mise vigilerà" dice il viceministro allo Sviluppo Economico Alessandra. Si valuta l'deldiche è stato ideato durante il Governo Conte bis e che è già stato utilizzato per risolvere altre crisi

Advertising

lulu82824 : RT @LaStampa: Whirlpool, Todde: “Valutiamo l’ingresso di un fondo di salvaguardia” - LaStampa : Whirlpool, Todde: “Valutiamo l’ingresso di un fondo di salvaguardia” - messveneto : Whirlpool, Todde: “Valutiamo l’ingresso di un fondo di salvaguardia”: Si tratta di uno strumento ideato durante il… - nobis_max : RT @FIMCislStampa: #whirlpool al via al @MISE_GOV incontro sulla vertenza #Whirlpool Napoli alla Presenza del Vice Ministro Todde. #Nobis… - GiampierSantoni : RT @FIMCislStampa: #whirlpool al via al @MISE_GOV incontro sulla vertenza #Whirlpool Napoli alla Presenza del Vice Ministro Todde. #Nobis… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Todde

, salgono a sette le aziende interessate.apre all'ingresso del Fondo Salvaguardia Ben 330 posti di lavoro da mettere al sicuro . E uno stabilimento intero da reindustrializzare. Il ...Il Consorzio negozierà con, ma - avrebbe sottolineato- ci devono essere accordi in tempi chiari. Il Mise vigilerà e valuterà il ruolo di Invitalia. Verso una svolta E ...Condividi . La Fiom chiede garanzie sull'occupazione del sito Whirlpool di Napoli prima di procedere alla discussione sul nuovo Consorzio che svilupperà nella fabbrica di via Arg ...Si tratta di uno strumento ideato durante il governo Conte 2. Ieri è arrivata la ospensione della procedura di licenziamento per gli operai dello stabilimento di Napoli ...