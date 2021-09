Torino, incendio di una falegnameria dismessa a Ciriè (Di martedì 28 settembre 2021) Torino – Diverse squadre sono intervenute, alle 22,00 del 27 settembre, per l’incendio di una falegnameria dismessa a Ciriè. Le fiamme hanno interessato un fabbricato adibito a deposito di legname, che si trova non lontano da alcune abitazioni. Il lavoro dei vigili del fuoco, della sede centrale e dei volontari di San Maurizio e Mathi, supportati da un’autoscala e dal furgone per la gestione degli autorespiratori, ha permesso di contenere e abbattere l’incendio, evitandone la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza della struttura. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 28 settembre 2021)– Diverse squadre sono intervenute, alle 22,00 del 27 settembre, per l’di una. Le fiamme hanno interessato un fabbricato adibito a deposito di legname, che si trova non lontano da alcune abitazioni. Il lavoro dei vigili del fuoco, della sede centrale e dei volontari di San Maurizio e Mathi, supportati da un’autoscala e dal furgone per la gestione degli autorespiratori, ha permesso di contenere e abbattere l’, evitandone la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza della struttura. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Incendio a Cirié, fiamme in una falegnameria dismessa - ilmetropolitan : ????#Torino, incendio di una #falegnameria in disuso a #Ciriè - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Cirié, fiamme in una falegnameria dismessa - StampaTorino : Paura per un incendio nella notte a Ciriè - SkyTG24 : Incendio a Cirié, fiamme in una falegnameria dismessa -