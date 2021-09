Telegram oscura i canali no-vax “Basta dittatura” e “Basta dittatura chat” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – I canali “Basta dittatura” e “Basta dittatura chat” sono stati chiusi da Telegram per “violazione dei termini di servizio”. Utilizzati per propagandare posizioni no-vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta “Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – I” e “” sono stati chiusi daper “violazione dei termini di servizio”. Utilizzati per propagandare posizioni no-vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta “Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di”. (fonte Adnkronos)

Advertising

Agenzia_Ansa : Telegram oscura chat no vax, ha violato termini servizio. La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro. #ANSA - repubblica : Telegram oscura i No Vax, chiusi i canali della propaganda 'Basta dittatura' [di Carlotta Rocci] - infoitinterno : Telegram oscura il canale Basta Dittatura, la chat No Vax seguita da oltre 40mila persone - LaNotiziaTweet : Telegram oscura #BastaDittatura, il canale dei #NoVax italiani. Il fondatore della piattaforma, Durov: “Hanno incit… - ioluc_ia : RT @Agenzia_Ansa: Telegram oscura chat no vax, ha violato termini servizio. La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro. #ANSA https… -