Tariffe | Arera | da venerdì luce +29 | 8% | gas +14 | 4%

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel quarto trimestre (ottobre - dicembre) la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia,...

Agenzia ANSA

Invariate complessivamente leregolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Per il gas naturale - spiega l'- , l'andamento è determinato da un aumento della componente ...Invariate complessivamente leregolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Per il gas naturale - spiega l'- , l'andamento è determinato da un aumento della componente ...La stangata arriva il 1 ottobre. La bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8 per cento e quella del gas del ...Gli aumenti in bolletta: a quanto ammonteranno? In arrivo una stangata. Anche se i rialzi sono stati in qualche misura stati ammortizzati grazie all'intervento del governo. Nel ...