Sparatorie | rapine | aggressioni | nel campo rom di Milano dove non c' è lo Stato

Advertising

piergiuseppe36 : Sparatorie, rapine, aggressioni: nel campo rom dove non c'è lo Stato - cgcronos : Sparatorie, rapine, aggressioni: nel campo rom dove non c'è lo Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatorie rapine

ilGiornale.it

Le leggi italiane non passano oltre i cancelli del campo rom di Chiesa rossa a Milano, dove si vive col reddito di cittadinanza e si vota Pd e M5s. Aggredita anche la consigliera Sardone...e omicidi i modi decisi della polizia. Per finire male, impiccato a soli 25 anni. La causa ... Ben riprodotte anche le scene di azione con le, ma notevole anche l'ambienza di insieme. ...Le leggi italiane non passano oltre i cancelli del campo rom di Chiesa rossa a Milano, dove si vive col reddito di cittadinanza e si vota Pd e M5s. Aggredita anche la consigliera Sardone ...La consigliere comunale della Lega Silvia Sardone è stata accolta con lanci di uova, stoviglie, scope e secchiate d'acqua nel campo rom di via Chiesa Rossa a Milano. Le immagini "dell'accoglienza" son ...