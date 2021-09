Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 | finisce a reti bianche il match di Kiev

(Di martedì 28 settembre 2021) L’raccoglie solo un punto dalla trasferta di. Torna l’incubo, una squadra ben posizionata in campo da De Zerbi che proveniva da una sconfitta in casa contro lo Sheriff. I nerazzurri ci provano, Barella e Correa hanno costruito le migliori palle goal, ma sono stati sfortunati. Gli ucraini si difendono bene e al pari dei rivali non riescono a scalfire la difesa comandata da Handanovic. La partita Nel primo temponon si fanno male. Prevalgono le impostazioni difensive degli allenatori e la capacità dei portieri di schermare gli attacchi. Al 15? i nerazurri anno vicinissimi alla rete con una traversa di Barella; al 20? invece gli ucraini costruiscono con Solomon e Alan Patrick, il tentativo quest’ultimo viene murato da Dzeko. Passano 14 minuti e ...

KIEV (UCRAINA) - Finisce zero a zero la sfida trae Inter. Un pareggio che serve a poco ad entrambe. De Zerbi e Inzaghi restano appaiati in fondo alla classifica del gruppo D, con un solo punto. La gara è stata equilibrata , con i ...Champions League.e Inter pareggiano 0 - 0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Le due squadre conquistano così il primo ...Roma, 28 set. (askanews) - L'Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda gara del Gruppo D di Champions League e rimanda l'appuntamento con la prima vittoria europea della ...Entrambe le squadre salgono a un punto in attesa di Real-Sheriff. Tabellino Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov, Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily (33' st Kryvstov), Maycon, Stepanenko, Pedrinho, Alan ...