(Di martedì 28 settembre 2021) L’attaccante delGregoire, incriminato perin. I fatti risalgono a marzo 2019, quando il calciatore perse il controllo della sua Mercedes in corso Europa a Genova (vestiva la maglia della Sampdoria, ndr) e andò a sbattere contro il guard rail. L’avvocato Maurizio Mascia ha spiegato che l’etilometro non fosse a norma né controllato periodicamente. Inoltre, la positività all’alcol test del giocatore era dovuta ad un medicinale contente alcol. Il tasso alcolemico rilevato non proveniva perciò dai polmoni ma dalle pareti delle vie aeree superiori e dunque non era relativo alla presenza di alcol nel sangue. Il giudice Massimo Deplano ha dichiarato che il fatto non sussiste eè ...

Advertising

sportface2016 : #Sassuolo, assolto #Defrel: era accusato di guida in stato d’ebbrezza -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo assolto

La Gazzetta di Modena

...che per almeno un decennio aveva agito indisturbato nel distretto ceramico sull'asse- ... accusato inizialmente di corruzione aggravata, reato per cui è stato, è stato condannato a 2 ......che per almeno un decennio aveva agito indisturbato nel distretto ceramico sull'asse- ... accusato inizialmente di corruzione aggravata, reato per cui è stato, è stato condannato a 2 ...L'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel, incriminato per guida in stato d'ebbrezza è stato assolto. I dettagli della vicenda.GENOVA - È stato assolto il calciatore Gregoire Defrel, ex della Sampdoria oggi al Sassuolo, accusato di guida in stato d'ebbrezza. Il giocatore, difeso dall'avvocato Maurizio Mascia, aveva avuto un i ...