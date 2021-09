RdC assegno unico: come funziona l’integrazione importo e pagamento (Di martedì 28 settembre 2021) In questi giorni è previsto il versamento della ricarica del reddito di cittadinanza collegata al mese di settembre. E’ infatti il periodo dei pagamenti per tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza: già da lunedì 27 è stata pagata la mensilità per il mese di settembre 2021, con la ricarica che di solito si compie entro le 3 del pomeriggio (talvolta con qualche ritardo). I titolari della carta RdC debbono sapere che vi sono varie soluzioni per verificare il saldo disponibile, tra cui accesso al sito ufficiale sul reddito di cittadinanza; al sito INPS oppure notifica con SMS. Di seguito vogliamo chiarire in particolare come funziona l’integrazione RdC assegno unico. Quest’ultimo è la misura ‘ponte’ a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico, che di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 settembre 2021) In questi giorni è previsto il versamento della ricarica del reddito di cittadinanza collegata al mese di settembre. E’ infatti il periodo dei pagamenti per tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza: già da lunedì 27 è stata pagata la mensilità per il mese di settembre 2021, con la ricarica che di solito si compie entro le 3 del pomeriggio (talvolta con qualche ritardo). I titolari della carta RdC debbono sapere che vi sono varie soluzioni per verificare il saldo disponibile, tra cui accesso al sito ufficiale sul reddito di cittadinanza; al sito INPS oppure notifica con SMS. Di seguito vogliamo chiarire in particolareRdC. Quest’ultimo è la misura ‘ponte’ a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico, che di ...

