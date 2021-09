Processo a Patrick Zaki. In manette in Aula, due minuti di udienza (Di martedì 28 settembre 2021) È durata solo due minuti la seconda udienza del Processo a Patrick Zaki, che si è svolta presso il tribunale di Mansura. Due minuti durante i quali, come hanno riferito fonti del collegio di difesa, la legale del ricercatore Hoda Nasrallah ha chiesto un rinvio per poter studiare gli atti. L’avvocato ha chiesto inoltre una copia autenticata del fascicolo dato che finora vi ha avuto accesso solo in consultazione presso uffici giudiziari, senza dunque poterlo studiare adeguatamente. Il giudice monocratico si è ritirato per decidere sulla richiesta, hanno precisato le fonti sintetizzando quanto detto da Nasrallah a ridosso del banco del giudice. Patrick non ha preso la parola durante l’udienza. Per giustificare la richiesta di rinvio, Hoda ha sostenuto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) È durata solo duela secondadel, che si è svolta presso il tribunale di Mansura. Duedurante i quali, come hanno riferito fonti del collegio di difesa, la legale del ricercatore Hoda Nasrallah ha chiesto un rinvio per poter studiare gli atti. L’avvocato ha chiesto inoltre una copia autenticata del fascicolo dato che finora vi ha avuto accesso solo in consultazione presso uffici giudiziari, senza dunque poterlo studiare adeguatamente. Il giudice monocratico si è ritirato per decidere sulla richiesta, hanno precisato le fonti sintetizzando quanto detto da Nasrallah a ridosso del banco del giudice.non ha preso la parola durante l’. Per giustificare la richiesta di rinvio, Hoda ha sostenuto ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi è prevista la seconda udienza del processo di Patrick Zaki. Enorme la preoccupazione perché le accuse più grav… - amnestyitalia : Patrick Zaki, la seconda udienza del processo e un amaro paradosso. @RiccardoNoury su @ilfattoblog - Agenzia_Ansa : Attesa a Mansura, sul delta del Nilo, la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egizian… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Patrick Zaki, seconda udienza del processo: la legale chiede un rinvio per studiare atti - veronicaloiaco2 : RT @HuffPostItalia: Processo a Patrick Zaki. In manette in Aula, due minuti di udienza -