Parigi-Roubaix 2021, i precedenti di Matteo Trentin: dopo una serie di edizioni sfortunate questo può essere l'anno giusto (Di martedì 28 settembre 2021) É un finale di stagione ricco di appuntamenti imperdibili quello che stanno vivendo gli appassionati di ciclismo, tra Europei, Mondiali e brevi corse a tappe che raramente come quest'anno hanno regalato tante gioie ai colori azzurri, sia al maschile che al femminile. Domenica 3 ottobre si torna in sella per vivere le emozioni uniche della Parigi-Roubaix, la madre di tutte le corse, annullata lo scorso anno per la prima volta dal 1942 causa pandemia. All'Italia manca il successo nell' "Inferno del Nord" dal lontano 1999, quando a tagliare il traguardo per primo fu uno splendido Andrea Tafi (secondo l'anno prima dietro Franco Ballerini) dopo quasi sette ore di corsa. Da allora la regina delle classiche si è trasformata in una sorta di miraggio per i corridori nostrani, che nelle edizioni seguenti hanno ...

