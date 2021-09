Osimhen non è solo velocità: le statistiche del nigeriano parlano chiaro (Di martedì 28 settembre 2021) Le statistiche di Victor Osimhen sono chiare: non è sol un attaccante da velocità pura e nemmeno resta solo ad attendere il pallone buono. Insomma il nigeriano è un attaccante moderno. La scorsa stagione ha offuscato il giudizio di tutti, anche se quei 10 gol segnati, nonostante le tantissime difficoltà, dovevano dare un indizio. Prima gli infortuni, poi il Covid 19. Insomma Osimhen ne ha passate tante, ma ha anche dovuto ambientarsi. Ora quel ragazzone che passa in ciabatte davanti le telecamere di Sky sta facendo vedere ci che pasta è fatto. Osimhen come Benzema: meglio di Haaland. statistiche Osimhen: c’è anche in difesa Sei gol in sei partite per cominciare. I numeri non dicono tutto, ma raccontano la gelida realtà. In questo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 settembre 2021) Ledi Victorsono chiare: non è sol un attaccante dapura e nemmeno restaad attendere il pallone buono. Insomma ilè un attaccante moderno. La scorsa stagione ha offuscato il giudizio di tutti, anche se quei 10 gol segnati, nonostante le tantissime difficoltà, dovevano dare un indizio. Prima gli infortuni, poi il Covid 19. Insommane ha passate tante, ma ha anche dovuto ambientarsi. Ora quel ragazzone che passa in ciabatte davanti le telecamere di Sky sta facendo vedere ci che pasta è fatto.come Benzema: meglio di Haaland.: c’è anche in difesa Sei gol in sei partite per cominciare. I numeri non dicono tutto, ma raccontano la gelida realtà. In questo ...

