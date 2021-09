Milan, Tonali: «Rigore? Ero in linea, prima c’è il tocco di Lemar» (Di martedì 28 settembre 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. «Ero in linea e ho visto prima il tocco di Lemar. A primo impatto credo che il tocco di Lemar sia stato prima di quello di Kalulu, voglio rivederlo in tv. È andata così, non possiamo tornare indietro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Sandro, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid Sandro, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. «Ero ine ho vistoildi. A primo impatto credo che ildisia statodi quello di Kalulu, voglio rivederlo in tv. È andata così, non possiamo tornare indietro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

