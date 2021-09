Latina, la Asl sospende un altro dipendente no vax (Di martedì 28 settembre 2021) Latina – E’ di ieri, 27 settembre, la pubblicazione sul sito dell’Asl di Latina la delibera, la numero 943, di sospensione di un dipendente dell’Azienda sanitaria locale dal servizio. Una decisione che arriva per la violazione dell’articolo numero 4 del Decreto legge numero 44 del 2021 convertito, con modifiche, in legge il 28 maggio 2021, la numero 76 che prevede l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov 2. Si tratta di un’altra sospensione da parte dell’Azienda sanitaria locale che si somma ad altri dipendenti, sette in tutto, che hanno scelto di non sottoporsi al vaccino anti-Covid nonostante la consapevolezza delle conseguenze previste: la sospensione del salario. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di LatinaClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– E’ di ieri, 27 settembre, la pubblicazione sul sito dell’Asl dila delibera, la numero 943, di sospensione di undell’Azienda sanitaria locale dal servizio. Una decisione che arriva per la violazione dell’articolo numero 4 del Decreto legge numero 44 del 2021 convertito, con modifiche, in legge il 28 maggio 2021, la numero 76 che prevede l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov 2. Si tratta di un’altra sospensione da parte dell’Azienda sanitaria locale che si somma ad altri dipendenti, sette in tutto, che hanno scelto di non sottoporsi al vaccino anti-Covid nonostante la consapevolezza delle conseguenze previste: la sospensione del salario. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo ...

