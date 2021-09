Jorginho | “Nei miei pensieri c’è la partita contro la Juve Pallone d’oro? Sarebbe fantastico”

(Di martedì 28 settembre 2021) Il centrocampista italiano del Chelsea,, ha parlato dei suoi obiettivi nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Al momento, neic’è lalantus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest’anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del mondo per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per ilmi rende orgoglioso.? Beh se dovesse accadere, ma siamo sul campo delle ipotesi. Se sarà, penserò a tutto quello che di buono ti può dare un premio prestigioso come ...

L'ex calciatore del Napolioggi al Chelsea ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale ... Al momento,miei pensieri c'è la partita contro la Juventus, ma ho ......-è pronto alla sfida con la Juve in Champions League . Il regista del Chelsea e dell'Italia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. PALLONE D'ORO - 'Al momento,...Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Futuro? Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per ...Il centrocampista del Chelsea: ''La Juventus è forte, va affrontata con il massimo rispetto e con concentrazione totale'' ...