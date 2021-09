Infortunio Dalbert | i tempi di recupero del terzino brasiliano

(Di martedì 28 settembre 2021) I controlli medici effettuati nella giornata di ieri hanno imposto a25 giorni di stop Dopo i controlli medici effettuati nella giornata di ieri, quel semplice fastidio muscolare accusato daa pochi minuti dall’inizio di Napoli-Cagliari si è rivelato essere una distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsarà costretto ai box per almeno 25 giorni e sarà quindi sicuramente assente per il match di venerdì sera contro il Venezia. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire dopo il rientro dalla prossima sosta per le Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le condizioni del brasiliano - Daniele20052013 : Mazzarri perde Dalbert: l’esito degli esami - CagliariNews24 : Quanto starà fuori il brasiliano ?? - Fantacalcio : Cagliari, infortunio per Dalbert: il comunicato e i tempi di recupero - Fantacalcio : Cagliari, infortunio per Dalbert: il comunicato e i tempi di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Dalbert

... come pure di Meret, anche lui sulla via di ritorno da un'. Per il Cagliari invece ...con la linea a quattro i due mediani Razvan Marin e Strootman agiranno con il supporto di Nandez e,...... reduci rispettivamente da un'operazione alla spalla ed un. Napoli (4 - 2 - 3 - 1) : ... pronto a sfruttare le ripartenze con giocatori veloci come Joao Pedro,e Nandez. Cagliari (4 - ...Da una giornata all’altra, dopo la 6a ci sarà subito il settimo turno di Serie A che inizierà venerdì 1 ottobre con Cagliari-Venezia. Questi sono alcuni aggiornamenti utili in chiave fantacalcio: ATAL ...proprio al termine della gara contro i partenopei è stata infatti rilevata a Dalbert una distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, che fermerà il laterale brasiliano almeno fino ...