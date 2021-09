Immobili USA, FHFA: prezzi luglio in aumento (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumentano i prezzi dell’Immobiliare statunitense nel mese di luglio. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,4% a livello mensile dopo il +1,7% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli Immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 19,2% rispetto al +18,9% del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumentano idell’are statunitense nel mese di. L’indiceelaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura idelle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,4% a livello mensile dopo il +1,7% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato suidichiarati degliall’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 19,2% rispetto al +18,9% del mese precedente.

