Il figlio di Gigi D'Alessio a processo dopo le accuse della colf: "Tutto questo per un livido" (Di martedì 28 settembre 2021) Il figlio di Gigi D'Alessio, a processo, ha parlato in aula per difendere la sua posizione. Nel giugno 2021 Claudio, figlio del cantautore napoletano, si era difeso dalle pesanti accuse della colf ucraina che lo aveva denunciato per aggressioni mentre era al suo servizio nell'abitazione romana. Secondo il racconto di Halyna Levkova, questo il nome della colf, Claudio D'Alessio l'avrebbe aggredita, minacciata e sbattuta fuori dall'abitazione in piena notte. Ad accendere il diverbio sarebbe stata la richiesta da parte della Levkova di abbassare il tono di voce durante un'accesa discussione tra Claudio e Nicole Minetti. I fatti sarebbero avvenuti nella notte del 5 ...

