Grey's Anatomy, Katherine Heigl: "Sono stata massacrata per aver detto la verità" (Di martedì 28 settembre 2021) Katherine Heigl scatenò una tempesta mediatica quando affermò che le condizioni di lavoro sul set di Grey's Anatomy erano crudeli: 'Mi hanno massacrata'. È passato più di un decennio da quando Katherine Heigl ha dovuto affrontare una tempesta di critiche per aver affermato che le condizioni di lavoro sul set di Grey's Anatomy erano crudeli, durante un'episodio del Tonight Show with David Letterman del 2009. L'attrice, che ha interpretato Izzie Stevens nel dramma medico di grande successo prima di ritirarsi nel 2010, all'epoca dichiarò: "Il nostro primo giorno di lavoro dopo la pausa è stato mercoledì. È stata... continuerò a dirlo perché spero che li imbarazzi, una giornata di 17 ore, penso che sia una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)scatenò una tempesta mediatica quando affermò che le condizioni di lavoro sul set di'serano crudeli: 'Mi hanno'. È passato più di un decennio da quandoha dovuto affrontare una tempesta di critiche peraffermato che le condizioni di lavoro sul set di'serano crudeli, durante un'episodio del Tonight Show with David Letterman del 2009. L'attrice, che ha interpretato Izzie Stevens nel dramma medico di grande successo prima di ritirarsi nel 2010, all'epoca dichiarò: "Il nostro primo giorno di lavoro dopo la pausa è stato mercoledì. È... continuerò a dirlo perché spero che li imbarazzi, una giornata di 17 ore, penso che sia una ...

