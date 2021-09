**Governo: nessun accenno a delega fiscale in cabina regia** (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - nessun accenno nel corso della cabina di regia tra il premier Mario Draghi, il ministro dell'Economia Daniele Franco e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulla delega fiscale, che al suo interno dovrebbe contenere anche la dibattuta riforma del catasto. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti presenti alla riunione sulla Nota di aggiornamento del Def. Altre fonti, prima dell'inizio della riunione a Palazzo Chigi, riferivano che la delega fiscale "slitterà sicuramente dopo le elezioni". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) -nel corso delladi regia tra il premier Mario Draghi, il ministro dell'Economia Daniele Franco e i capizione delle forze di maggioranza sulla, che al suo interno dovrebbe contenere anche la dibattuta riforma del catasto. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti presenti alla riunione sulla Nota di aggiornamento del Def. Altre fonti, prima dell'inizio della riunione a Palazzo Chigi, riferivano che la"slitterà sicuramente dopo le elezioni".

Advertising

matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - TV7Benevento : **Governo: nessun accenno a delega fiscale in cabina regia**... - francep41485035 : RT @durezzadelviver: Nessun membro del governo si affaccia per dire qualcosa, mentre siamo sull’orlo di una crisi energetica gravissima e s… - MattiaWaTardis : @RPiconcelli @Misurelli77 È vero che al governo ci sono altri partiti. Ma nessun leader di altri partiti, che io sa… - _Gi_Ci_ : @EPaglierini @nekosbaka @giulianopisapia Il mio giudizio su Renzi è negativo, soprattutto per via di altre leggi (d… -