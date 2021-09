Giancarlo Magalli diventa vescovo in Don Matteo 13. Sarà il consigliere di Raoul Bova (Di martedì 28 settembre 2021) Giancarlo Magalli Da (ormai ex) cerimoniere del mattino di Rai2 a vescovo in tv. Giancarlo Magalli ha fatto carriera: il conduttore farà parte del cast della nuova stagione di Don Matteo, nella quale interpreterà il ruolo di un alto prelato. Il novello monsignore avrà peraltro un ruolo centrale, in quanto Sarà anche il consigliere del nuovo protagonista Raoul Bova. Quest’ultimo, subentrando a Terence Hill, indosserà i panni di don Massimo Mezzanotte, un sacerdote che – ha spiegato lo stesso Bova a Sorrisi – “deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente“. A Spoleto, proprio come il suo illustre predecessore, il giovane sacerdote (senza abito talare e munito di una motocicletta) dovrà anche ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021)Da (ormai ex) cerimoniere del mattino di Rai2 ain tv.ha fatto carriera: il conduttore farà parte del cast della nuova stagione di Don, nella quale interpreterà il ruolo di un alto prelato. Il novello monsignore avrà peraltro un ruolo centrale, in quantoanche ildel nuovo protagonista. Quest’ultimo, subentrando a Terence Hill, indosserà i panni di don Massimo Mezzanotte, un sacerdote che – ha spiegato lo stessoa Sorrisi – “deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente“. A Spoleto, proprio come il suo illustre predecessore, il giovane sacerdote (senza abito talare e munito di una motocicletta) dovrà anche ...

