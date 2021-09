Figc, il 30 settembre la riunione del Consiglio Federale (Di martedì 28 settembre 2021) È stata convocata per le ore 12 di giovedì 30 settembre la riunione del Consiglio Federale. Questi gli argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 27 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; richiesta Lnp Serie A di estinzione delle ammonizioni dopo la prima fase del campionato Primavera Timvision Cup 2021/2022; ratifica delibere di urgenza del presidente Federale; varie ed eventuali. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) È stata convocata per le ore 12 di giovedì 30ladel. Questi gli argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale delladello scorso 27 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; richiesta Lnp Serie A di estinzione delle ammonizioni dopo la prima fase del campionato Primavera Timvision Cup 2021/2022; ratifica delibere di urgenza del presidente; varie ed eventuali.

Ultime Notizie dalla rete : Figc settembre Inizia il cammino verso l'Europeo: domani a Tirrenia 24 Azzurrini per preparare la prima fase di qualificazione Da domani ( 29 settembre ), per gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata, scatta al Cpo di Tirrenia il raduno di preparazione alla prima fase di qualificazione agli Europei di categoria. Riprende l'...

Libri:'Storia d'Italia e del calcio' con Tardelli e De Sisti Il tutto giovedì 30 settembre (alle 18.00) dove il presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere ... Interverranno, oltre all'autore, Gabriele Gravina presidente della Figc Giancarlo De Sisti e Marco ...

Mourinho irritato per il derby, CdS: "Ecco il dossier arbitri: lettera alla FIGC?" La Roma non ci sta e alza la voce: ootrebbe essere inviata una lettera alla FIGC o chiesto un confronto a Rocchi. Il giorno dopo la grande amarezza della sconfitta nel derby i vertici del club sposano ...

