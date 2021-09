Clima, i bambini nati oggi sono esposti sette volte di più dei loro nonni alle ondate di calore (Di martedì 28 settembre 2021) In base agli attuali impegni presi dai Paesi del mondo per contenere l’innalzamento della temperatura globale, i bambini nati nel 2020 saranno esposti alle ondate di calore eccessivo in media sette volte di più rispetto ai loro nonni, con punte di 18 volte in più se si considera ad esempio il solo Afghanistan. Ma i neonati di oggi saranno colpiti anche 2,6 volte in più dalla siccità, 2,8 volte in più dalle inondazioni dei fiumi, quasi 3 volte in più dalla perdita dei raccolti agricoli, con punte di 10 volte in più come in Mali, e dal doppio degli incendi devastanti. Questo l’allarme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) In base agli attuali impegni presi dai Paesi del mondo per contenere l’innalzamento della temperatura globale, inel 2020 sarannodieccessivo in mediadi più rispetto ai, con punte di 18in più se si considera ad esempio il solo Afghanistan. Ma i neodisaranno colpiti anche 2,6in più dalla siccità, 2,8in più dinondazioni dei fiumi, quasi 3in più dalla perdita dei raccolti agricoli, con punte di 10in più come in Mali, e dal doppio degli incendi devastanti. Questo l’allarme ...

