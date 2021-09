Boss in incognito, si farà nel 2021? Quello che sappiamo ad oggi (Di martedì 28 settembre 2021) Quando nel settembre dello scorso anno è stato nuovamente rilanciato Boss in incognito su Rai Due, i (tanti) fan del docu-reality non hanno potuto fare altro che esultare. Lo show, infatti, è andato in onda sulla rete Rai dal 2014 al 2018, per poi fermarsi e riprendere nel 2020. La sesta edizione del programma è stata caratterizzata da quattro puntate, più una puntata natalizia che è andata in onda il 21 dicembre 2020. Come noto, il docu-reality si basa sul “travestimento” di un imprenditore a capo di un’azienda, che assume le sembianze di un dipendente della propria società senza ovviamente che i “colleghi” si accorgano di nulla. L’imprenditore/dipendente si fa quindi seguire da una troupe televisiva, facendo credere si tratti di un documentario sul lavoro e sulla crisi. In questo modo, l’imprenditore riuscirà non solo ad avere un’idea più chiara di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Quando nel settembre dello scorso anno è stato nuovamente rilanciatoinsu Rai Due, i (tanti) fan del docu-reality non hanno potuto fare altro che esultare. Lo show, infatti, è andato in onda sulla rete Rai dal 2014 al 2018, per poi fermarsi e riprendere nel 2020. La sesta edizione del programma è stata caratterizzata da quattro puntate, più una puntata natalizia che è andata in onda il 21 dicembre 2020. Come noto, il docu-reality si basa sul “travestimento” di un imprenditore a capo di un’azienda, che assume le sembianze di un dipendente della propria società senza ovviamente che i “colleghi” si accorgano di nulla. L’imprenditore/dipendente si fa quindi seguire da una troupe televisiva, facendo credere si tratti di un documentario sul lavoro e sulla crisi. In questo modo, l’imprenditore riuscirà non solo ad avere un’idea più chiara di ...

Advertising

BColini : ...ma quindi scusate, se è lecito trattare in incognito con la mafia, anche il sindaco di un piccolo paese può trat… - BrijwaSRKman : @viralbhayani77 @iamsrk Boss #ShahRukhKhan ??? In incognito mode ?? - GnocchiFanClub : Nipote del boss in incognito. #finoallultimobattito -

Ultime Notizie dalla rete : Boss incognito #BarVxl: Sproloqui... E pensare che volevo scrivere di Allegri e Juve ...pubblicitari? E pensare che quando mi guardo i porno uso sempre la navigazione in incognito... ... Ricordate il film sul Capitano Ultimo e la cattura di Totò Riina? In quel film il boss mafioso venne ...

Max Giusti sull'addio alla Rai: "Mi avevano proposto 4 puntate, e poi?" Poco importa, dunque, se per accettare le proposta di Sky abbia dovuto dire addio a Rai2 e al suo 'Boss in incognito'. A tal proposito, è lui stesso a svelarci un interessante retroscena:

Rai, un volto amatissimo dice addio: le sue parole Inews24 Rai, un volto amatissimo dice addio: le sue parole Max Giusti ha spiegato i motivi del suo clamoroso abbandono della Rai per approdare a Sky: ecco quale programma condurrà.

...pubblicitari? E pensare che quando mi guardo i porno uso sempre la navigazione in... ... Ricordate il film sul Capitano Ultimo e la cattura di Totò Riina? In quel film ilmafioso venne ...Poco importa, dunque, se per accettare le proposta di Sky abbia dovuto dire addio a Rai2 e al suo 'in'. A tal proposito, è lui stesso a svelarci un interessante retroscena:Max Giusti ha spiegato i motivi del suo clamoroso abbandono della Rai per approdare a Sky: ecco quale programma condurrà.