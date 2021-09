Borsa | Europa conclude con scivolone | persi 215 miliardi

(Di martedì 28 settembre 2021) Mercati azionari del Vecchio continente tutti ampiamente in ribasso in scia a Wall street e all'allarme inflazione del presidente della Fed Powell: lapeggiore è stata quella di Madrid con un ...

... la crescente domanda della Cina che assorbe le forniture destinate all'e la difficoltà per ... Allaelettrica, nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 settembre, il Gme ha registrato un ...Mercati azionari del Vecchio continente tutti ampiamente in ribasso in scia a Wall street e all'allarme inflazione del presidente della Fed Powell: lapeggiore è stata quella di Madrid con un calo finale del 2,6%, seguita da Parigi e Francoforte in ribasso del 2,1%. In calo del 2,1% anche Piazza Affari. Tenta di limitare i danni Londra, che ha ...Carenza di forniture e bollette carissime. Col timore che molti non possano sostenere le spese di riscaldamento ...Listini europei sotto pressione mentre al Nasdaq scendono i titoli tech. L'Opec rivede al rialzo le stime sul petrolio. A piazza Affari sale solo Eni ...