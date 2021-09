Battlefield 2042 | confermate le date della Open beta

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 settembre 2021) Electronic Arts ha confermato, proprio pochi minuti fa, leper l’di: scoprite insieme a noi quando potremo metterci mano Non è passato poi tanto tempo da quando Electronic Arts ha ufficialmente e sorprendentemente rinviato la data d’uscita di. Una decisione decisamente inaspettata, ma che sottolinea la volontà dell’azienda di fare di meglio e fare di più, in vista del lancio ora previsto per il prossimo 19 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X S, Xbox One e PC. Nelle scorse ore, inoltre, hanno iniziato a diffondersi in rete alcuni leak riguardanti ledello sparatutto, ma non era ancora niente di confermato… fino a pochi minuti ...