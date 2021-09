A Pomeriggio 5 torna il gossip “camuffato” e commentato dagli analisti (Di martedì 28 settembre 2021) Gli ascolti di Pomeriggio 5 non decollano. La seconda parte continua a essere molto debole e Alberto Matano vince ogni giorno senza grosse difficoltà. Le novità che Barbara d’urso ha dovuto necessariamente proporre per il suo programma, non stanno funzionando in termini di risposta del pubblico. E il fatto che si cerchi di rimediare è palese, come è successo anche nella puntata di oggi. Non si deve parlare di gossip, non si deve parlare di costume. Ma oggi, nella seconda parte del programma, in qualche modo le notizie che non sono cronaca ( una via di mezzo tra gossip e costume) sono state comunque date e commentate. La conduttrice, con il Corriere della sera in mano, ad avvalorare la qualità della notizia che si stava dando, ha parlato dell’intervista di Francesca Neri, che ha parlato del suo libro raccontando la sua malattia. Non una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) Gli ascolti di5 non decollano. La seconda parte continua a essere molto debole e Alberto Matano vince ogni giorno senza grosse difficoltà. Le novità che Barbara d’urso ha dovuto necessariamente proporre per il suo programma, non stanno funzionando in termini di risposta del pubblico. E il fatto che si cerchi di rimediare è palese, come è successo anche nella puntata di oggi. Non si deve parlare di, non si deve parlare di costume. Ma oggi, nella seconda parte del programma, in qualche modo le notizie che non sono cronaca ( una via di mezzo trae costume) sono state comunque date e commentate. La conduttrice, con il Corriere della sera in mano, ad avvalorare la qualità della notizia che si stava dando, ha parlato dell’intervista di Francesca Neri, che ha parlato del suo libro raccontando la sua malattia. Non una ...

Advertising

GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Misericordia di Firenze: raccolta fondi per Francesco, bimbo antellese che deve curarsi a Parigi.… - OKalitera : @diletss @tatamiry @iosottoshock @GiuliaSalemi93 @giuliopretelli Nel mio ospedale a marzo il papà rimaneva mezz’ora… - Antonio_28_8 : 20 mnt si torna al lavoro??????? Buon lavoro e buon pomeriggio a tutti???? - taniacips : Finalmente domani la mezzana torna a scuola, MA da venerdì pomeriggio la scuola chiude per le elezioni comunali, FI… - ailec_berries : Il vero drama sapete quale è? Ho convinto la madre a guardare la prima stagione di Ask 101 e ora venerdì per vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio torna Pennino: a cosa serve davvero? - La nostra esperienza con Matepad 11 ...Un'occasione per farsi un'idea più chiara è stato l'invito di Huawei a trascorrere un pomeriggio ... La stessa funzionalità torna utilissima per gli studenti e in generale per chi si trova a prendere ...

Ultime Notizie Roma del 28 - 09 - 2021 ore 17:10 romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sono arrivato ieri in serata al termine di ...è tutto per il momento di informazione torna la ...

Barbara d’Urso: ritorna il vecchio Pomeriggio 5? SoloDonna "Sacravita", il mercatino solidale della Misericordia di Firenze torna in piazza Duomo Dal pomeriggio di martedì 28 settembre fino a sabato 2 ottobre 2021 torna in piazza Duomo, dopo 2 anni di sospensione, il mercatino solidale "Sacravita" della Misericordia di Firenze. Parte del ricava ...

Pomeriggio all’ecomuseo: solidarietà, cultura e ricerca Tanti i donatori che hanno sfidato la pioggia per visitare l’ecomuseo e assistere allo spettacolo “Dammi tempo”, sostenendo così la ricerca sul Mesotelioma. A dare l’avvio al recital di teatro-canzone ...

...Un'occasione per farsi un'idea più chiara è stato l'invito di Huawei a trascorrere un... La stessa funzionalitàutilissima per gli studenti e in generale per chi si trova a prendere ...romadailynews radiogiornale informazioni Buondalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sono arrivato ieri in serata al termine di ...è tutto per il momento di informazionela ...Dal pomeriggio di martedì 28 settembre fino a sabato 2 ottobre 2021 torna in piazza Duomo, dopo 2 anni di sospensione, il mercatino solidale "Sacravita" della Misericordia di Firenze. Parte del ricava ...Tanti i donatori che hanno sfidato la pioggia per visitare l’ecomuseo e assistere allo spettacolo “Dammi tempo”, sostenendo così la ricerca sul Mesotelioma. A dare l’avvio al recital di teatro-canzone ...