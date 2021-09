Uomini e Donne: un ex tronista e un’ex dama raccontano i drammi che hanno vissuto e come stanno oggi (Di lunedì 27 settembre 2021) Uomini e Donne: ricordate il bellissimo ex tronista Davide Donadei e l’ex dama Luisa Anna Monti? Entrambi sono reduci da gravissimi problemi di salute e hanno deciso di parlarne alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne, Davide Donadei: “Mi sto risollevando solo adesso. Anche grazie a Chiara Rabbi” Quello che è stato uno dei tronisti di due edizioni fa di “Uomini e Donne“, ha raccontato di aver vissuto “un momento difficile” (il web ne ha parlato parecchio in questi mesi). Ha cominciato a dimagrire, addirittura perdeva i capelli, era pieno di infiammazioni, si sentiva perennemente stanco e temeva di mangiare qualcosa che potesse peggiorare la sua situazione. Era talmente angosciato, che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 settembre 2021): ricordate il bellissimo exDavide Donadei e l’exLuisa Anna Monti? Entrambi sono reduci da gravissimi problemi di salute edeciso di parlarne alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi., Davide Donadei: “Mi sto risollevando solo adesso. Anche grazie a Chiara Rabbi” Quello che è stato uno dei tronisti di due edizioni fa di ““, ha raccontato di aver“un momento difficile” (il web ne ha parlato parecchio in questi mesi). Ha cominciato a dimagrire, addirittura perdeva i capelli, era pieno di infiammazioni, si sentiva perennemente stanco e temeva di mangiare qualcosa che potesse peggiorare la sua situazione. Era talmente angosciato, che ...

