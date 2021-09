Uomini e Donne: Tronista Cacciato da Maria De Filippi! (Di lunedì 27 settembre 2021) Colpo di scena nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Uno dei tronisti è stato Cacciato da Maria De Filippi. Sembra che la persona in questione abbia cercato di accordarsi con una corteggiatrice alle spalle della redazione. Vediamo di chi si tratta e tutti i dettagli sulla vicenda! Maria De Filippi caccia Joele! Quello che giunge dalle anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne ha dell’incredibile. Secondo quanto riportano le ultime anticipazioni, Joele Milan sarebbe stato Cacciato dal programma proprio da Maria De Filippi. Un risvolto inaspettato, che sta lasciando senza parole i fan del programma. Ma cosa ha combinato di tanto grave il Tronista tanto da essere allontanato? Tutto sarebbe nato in ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Colpo di scena nell’ultima registrazione di. Uno dei tronisti è statodaDe Filippi. Sembra che la persona in questione abbia cercato di accordarsi con una corteggiatrice alle spalle della redazione. Vediamo di chi si tratta e tutti i dettagli sulla vicenda!De Filippi caccia Joele! Quello che giunge dalle anticipazioni sull’ultima registrazione diha dell’incredibile. Secondo quanto riportano le ultime anticipazioni, Joele Milan sarebbe statodal programma proprio daDe Filippi. Un risvolto inaspettato, che sta lasciando senza parole i fan del programma. Ma cosa ha combinato di tanto grave iltanto da essere allontanato? Tutto sarebbe nato in ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - trash_italiano : Maria De Filippi caccia un tronista da Uomini e Donne! - SimonaRibes : RT @IlariaBifarini: Massima stima e solidarietà a Nunzia Schilirò. Il corpo di Polizia dovrebbe sentirsi orgoglioso di avere donne e uomini… - nonsonoioseitu : @utentebannata Quindi imporre che ci siano il 50% di uomini/donne per te è più importante di una 'ipotetica' merito… -