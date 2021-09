Trasplant | dal 27 settembre 2021 su Sky Serie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trasplant dal

Il medical drama Transplant, che unisce l'ambientazione ospedaliera al tema dell'integrazione dei rifugiati, debutta in Italia dopo il successo in Canada ...Transplant è la nuova serie tv medical drama in arrivo su Sky Serie e creata da Joseph Kay. Transplant è una nuova serie di produzione e ambientazione canadese con al centro un giovane e talentuoso me ...