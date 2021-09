Terremoto a Creta | scossa di magnitudo 6 1

Leggi su ck12

(Di lunedì 27 settembre 2021), al momento pare ci sia una vittima ma non c'è certezza sul bilancio. Sul social foto di calcinacci per strada Getty ImagesUn violentissimo evento sismico ha scosso l'isola di, in Grecia, quando in Italia erano le 8.17. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato6.1, ad una profondità di 13 chilometri. Dopo questane è subito seguita un'altra, di minore intensità. Al momento pare che ci sia una vittima. M6.5 #earthquake (#???????) strikes 20 km S of #Irákleion (#Greece) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/6IzLfmDl6e — EMSC (@LastQuake) September 27, 2021