Shakhtar-Inter | i convocati | ci sono Vidal e Correa

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’ha convocato 23 giocatori per la seconda sfida stagionale di Champions League contro loDonetsk a Kiev, con fischio d’inizio alle 18.45 di domani. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha convocato in tutto 23 giocatori, compresi i due sudamericani Arturoe Joaquinche avevano saltato per infortunio le ultime gare.Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu; Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni; Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22, 23 Barella, 77 Brozovic; Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19. SportFace.

