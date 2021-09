Sconcerti: "Campionato spettacolare e classifica strameritata per il Napoli per due ragioni" (Di lunedì 27 settembre 2021) Mario Sconcerti ha commentato la sesta giornata di Serie A a TMW Radio, nel corso di Zona Goal. Queste le sue parole: "Ultima giornata? È stata molto importante, in un Campionato insolito dagli altri. Sta dando partite spettacolari, vedi Inter-Atalanta, il derby. Negli scontri diretti stanno emergendo partite diverse dove si segnano tanti gol. Sono squadre che si scambiano colpi a tutti campo, per un calcio a cui non siamo abituati. Ad esempio la Juventus ha segnato i gol degli ultimi due anni, ma ha subito il doppio delle reti, e Ronaldo non c'entra. È un Campionato spettacolare". "Mourinho accusa l'arbitro e il Var, Roma dominante? Non c'è dubbio sul fatto che le prime due reti siano state determinanti, ma ho visto una gran bella Roma. Segna tanto ma allo stesso tempo lascia molto agli avversari. Fino ad oggi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Marioha commentato la sesta giornata di Serie A a TMW Radio, nel corso di Zona Goal. Queste le sue parole: "Ultima giornata? È stata molto importante, in uninsolito dagli altri. Sta dando partite spettacolari, vedi Inter-Atalanta, il derby. Negli scontri diretti stanno emergendo partite diverse dove si segnano tanti gol. Sono squadre che si scambiano colpi a tutti campo, per un calcio a cui non siamo abituati. Ad esempio la Juventus ha segnato i gol degli ultimi due anni, ma ha subito il doppio delle reti, e Ronaldo non c'entra. È un". "Mourinho accusa l'arbitro e il Var, Roma dominante? Non c'è dubbio sul fatto che le prime due reti siano state determinanti, ma ho visto una gran bella Roma. Segna tanto ma allo stesso tempo lascia molto agli avversari. Fino ad oggi ...

