Scherzi a Parte, Massimo Giletti non la prende bene: assente in studio (Di lunedì 27 settembre 2021) Vittima di Scherzi a Parte, il conduttore Massimo Giletti non la manda giù e non si presenta in studio. Ecco il commento di Enrico Papi. E’ ritornato in onda dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 27 settembre 2021) Vittima di, il conduttorenon la manda giù e non si presenta in. Ecco il commento di Enrico Papi. E’ ritornato in onda dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

CantuMaura : @nonpiucarly Urca...di sei immedesimata troppo con il principito e ti dei beccata il virus sardo? Scherzi a parte,… - vittorio_dp : @pensieri_vivaci Che non comandi più nulla in casa, ora si impossesserà di tutto. Scherzi a parte avere un gatto è… - zazoomblog : Ascolti tv domenica 26 settembre: Da grande Scherzi a parte 2021 San Andreas - #Ascolti #domenica #settembre:… - simonaol87 : @AdoptEu (scherzi a parte: vorrei tantissimo ma non posso, troppe spese col primo) - montaniantonio : @Alessan07633755 Scherzi a parte è un programma inguardabile… -