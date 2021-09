Scavano per posare dei tubi del gas e trovano resti umani risalenti a 800 anni fa: la spettacolare scoperta di alcuni operai peruviani (Di lunedì 27 settembre 2021) I resti umani di otto corpi sono stati scoperti da alcuni muratori vicino Lima in Perù. I reperti, risalenti a circa 800 anni fa, sono stati trovati in una tomba comune, insieme a cibo e strumenti, mentre gli operai stavano scavando per posare dei tubi del gas. Le immagini della spettacolare scoperta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Idi otto corpi sono stati scoperti damuratori vicino Lima in Perù. I reperti,a circa 800fa, sono stati trovati in una tomba comune, insieme a cibo e strumenti, mentre glistavano scavando perdeidel gas. Le immagini della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

