Scandalo a La Fazenda, Dayane Mello molestata in diretta e concorrente squalificato (Di lunedì 27 settembre 2021) In Italia è Scandaloso solo dire alcune cose o pronunciare alcune parole in tv mentre a La Fazenda in Brasile è successo di peggio (molto peggio) causando un mare di polemiche da parte dei fan di Dayane Mello non solo in Patria ma anche qui in Italia. Ma cosa è successo di così grave? Alcuni video arrivati ed estrapolati dalla diretta di 24 ore del programma, hanno mostrato la bella ex gieffina un po' fuori fase a causa dell'alcol ma, soprattutto, uno dei suoi coinquilini pronto a tenerla sotto scacco e, soprattutto, nel suo letto. In un primo momento alcuni concorrenti sono riusciti ad allontanare Dayane Mello da Nego do Borel ma nella notte le cose hanno preso una piega inaspettata. A quanto pare il cantante brasiliano è andato oltre con Dayane ...

