SAMUELE RICCI E IL PRIMO TIMBRO IN SERIE A

SAMUELE RICCI ricorderà per tutta la vita la sfida del 26 settembre 2021, contro il Bologna, che gli ha permesso di raggiungere un traguardo importante per la sua carriera, ovvero la prima marcatura in SERIE A. Il calciatore, in questo inizio di campionato, si è confermato un punto di riferimento per il centrocampo di Aurelio Andreazzoli. Da raccattapalle dell'Empoli al PRIMO gol nella massima SERIE: un percorso lineare che conferma le qualità di RICCI. Classe 2001 originario di Pontedera, è di fatto il nuovo gioiellino del settore giovanile del club toscano. Aggregato alla prima squadra ad aprile 2019, ha acquisito piano piano la fiducia del tecnico Pasquale Marino, debuttando in SERIE B lo scorso 21 settembre 2019 contro il Cittadella e conquistandosi poi il posto da ...

