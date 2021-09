Roma, ora Zaniolo rischia la squalifica per i gesti ai tifosi laziali (Di lunedì 27 settembre 2021) Nicolò Zaniolo potrebbe essere sanzionato dal Giudice Sportivo dopo i gestacci al termine del derby: il punto Come riportato dal Messaggero, potrebbe piovere sul bagnato in casa Roma. Nicolò Zaniolo, infatti, rischia una squalifica per i gestacci rivolti ai tifosi della Lazio sul finire del derby, che ieri ha visto prevalere per 3-2 i biancocelesti. Se un collaboratore della Procura avesse visto la scena, o se fosse stata registrata da filmato ufficiale, per l’azzurro scatterebbe lo stop. I giallorossi, dal canto loro, sperano venga replicata la “situazione De Rossi”, con l’ex capitano che nel derby di 4 anni fa non venne sanzionato dopo aver esultato portandosi la mano sulle parti basse. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Nicolòpotrebbe essere sanzionato dal Giudice Sportivo dopo i gestacci al termine del derby: il punto Come riportato dal Messaggero, potrebbe piovere sul bagnato in casa. Nicolò, infatti,unaper i gestacci rivolti aidella Lazio sul finire del derby, che ieri ha visto prevalere per 3-2 i biancocelesti. Se un collaboratore della Procura avesse visto la scena, o se fosse stata registrata da filmato ufficiale, per l’azzurro scatterebbe lo stop. I giallorossi, dal canto loro, sperano venga replicata la “situazione De Rossi”, con l’ex capitano che nel derby di 4 anni fa non venne sanzionato dopo aver esultato portandosi la mano sulle parti basse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

