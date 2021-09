PS3 Rilasciato PS3 Advanced Toolset v1 0 1

Leggi su gamesandconsoles

(Di lunedì 27 settembre 2021) La scena PS3 è sempre in movimento e non è stata mai tralasciata .Dallo sviluppatore Bucanero arriva un nuovo aggiornamento di PS3con la nuova versione 1.01.PS3è una raccolta di strumenti originariamente realizzati da graf e glevand, successivamente portati da sguerrini97 e trasformati in un frontend da zecoxao,bucanero e Berion.Questo set di strumenti segue il metodo PSL1GHT PS3LoadX per caricare i self in formato APP, in più puoi aggiungere i tuoi self e avere una collezione completa a tua disposizione di homebrew e utility. Usa le 3 mod di irismanager di Estwald come musica, più una extra (passa da una all’altra quando l’app si avvia con L1 e R1) Usa croce per avviare l’app, cerchio per lasciare l’homebrew e quadrato per attivare e disattivare la musica. Seleziona alterna tra ...