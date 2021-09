Porto-Liverpool | precedenti | gol e statistiche

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ilha affrontato ilin ottooccasioni in competizioni europee, sei delle quali in Champions League, ed è ancora alla ricerca della prima vittoria contro i Reds (3N, 5P). Questa sarà la quinta volta che ilaffronterà ilin Champions League da quando Jürgen Klopp è diventato l’allenatore del club: i Reds hanno vinto più partite (tre), segnato più gol (11) e mantenuto più volte la inviolata (tre) contro ighesi rispetto a qualsiasi altro avversario nella competizione sotto Klopp. Ilha segnato solo un gol nelle quattro partite di Champions League contro ildi Jürgen Klopp (1N, 3P), nonostante abbia tentato 45 tiri in questi incontri. Il, dall’altra parte, ha segnato ...

Advertising

Fantacalciok : Porto – Liverpool: dove vedere la diretta live e risultato - morenoAlmare : Cia’…….. vi voglio arricchire ?? Porto-Liverpool 2 Milan-Atletico X Psg-City X Dortmund-Sporting 1 Real-Sheriff 1 Un… - GEORDIELAD16 : @tonyj86316 @btsportfootball @btsport @mrjakehumphrey @rioferdy5 @petercrouch @themichaelowen @DFletcherSport… - periodicodaily : Porto vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni - PeriodicoDaily Sport #28settembre #championsleague - sowmyasofia : Porto vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Liverpool

2 (ore 21) Gara valida per il Gruppo B di Champions League. Da una parte troviamo la formazione portoghese allenata da Sergio Conceição.che - con un solo punto a pari merito ...... CL '12 - 13, Juve - Manchester City 1 - 0, CL '15 - 16; Napoli - Benfica 4 - 2, CL '16 - 17;- Juve 0 - 2, CL '16 - 17; Valencia - Juve 0 - 2, CL '18 - 19; Napoli -2 - 0, CL '19 - ...La partita Porto - Liverpool del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League ...Il numero 10 dei rossoneri presenta la sfida di Champions League contro i Colchoneros di Simeone. Un derby per il 22enne spagnolo, cresciuto nel Real Madrid ...