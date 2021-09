Maria Vera Ratti, chi è l’attrice: carriera e curiosità, cosa sapere (Di lunedì 27 settembre 2021) Scopriamo tutto su Maria Vera Ratti, chi è l’attrice campana: carriera e curiosità, cosa sapere, Instagram e altro. Data di nascita: 26/09/1994 Luogo di nascita: Avellino Occhi: azzurri Capelli: castani / biondo cenere Altezza: 1,74 cm Lingue: inglese (madrelingua), francese, spagnolo, russo Dialetti e accenti: romanesco, napoletano, british RP, americano Skills: sci agonistico Download CV Formazione professionale: Centro sperimentale di cinematografia – secondo anno, scuola di recitazione Seminario estivo “Prima del Teatro” presso la scuola europea per l’arte dell’attore a San Miniato Cinema: 2021 – “Kill the child”, regia di Lee Roy Kunz (in post-produzione) 2020 – “Miss Marx”, regia di S.Nicchiarelli TV: 2021 – “Sabato, Domenica e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) Scopriamo tutto su, chi ècampana:, Instagram e altro. Data di nascita: 26/09/1994 Luogo di nascita: Avellino Occhi: azzurri Capelli: castani / biondo cenere Altezza: 1,74 cm Lingue: inglese (madrelingua), francese, spagnolo, russo Dialetti e accenti: romanesco, napoletano, british RP, americano Skills: sci agonistico Download CV Formazione professionale: Centro sperimentale di cinematografia – secondo anno, scuola di recitazione Seminario estivo “Prima del Teatro” presso la scuola europea per l’arte dell’attore a San Miniato Cinema: 2021 – “Kill the child”, regia di Lee Roy Kunz (in post-produzione) 2020 – “Miss Marx”, regia di S.Nicchiarelli TV: 2021 – “Sabato, Domenica e ...

