L’insoluta delicata distanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) Di Vincenzo Calafiore 28 Settembre 2021 Udine La domanda è: l’individuo possiede la capacità di conservare e far rivivere a livello immaginativo ciò che gli procura piacere e, di contro rifuggire ciò che gli procura dolore? Qualsiasi manifestazione dellao lontananza trova il suo correlato psicologico in quell’idea che è la – separatezza – di uno spazio fisico o mentale che divide creando così quel forte senso di interna – mancanza –. Il senso della lontananza pur nel sul aspetto ditemporale agisce sui fatti con un meccanismo perverso, esaltandone la qualità della piacevolezza e, di contro, sbiadendo la portata del negativo insito comunque in qualsiasi umana vicenda. Una cosa che bisognerebbe fare ogni momento del giorno è il ringraziare o di elogiare l’ineluttabilità del destino, una voce che ci abita ...