Lega, l'ex guru web Luca Morisi indagato per droga (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Morisi, il guru della comunicazione di Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha lasciato il ruolo nel gruppo dei social media manager del leader della Lega, è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Una vicenda che comunque riporta molti punti oscuri ancora da chiarire. Sono stati alcuni giovani - fermati in auto dai carabinieri intorno a Ferragosto, e trovati in possesso di un liquido ritenuto stupefacente (ma le analisi ancora non sono state concluse) - ad indicare proprio Morisi come la persona da cui avevano ricevuto la sostanza. Durante una perquisizione a casa di Morisi, i militari avrebbero trovato un modesto quantitativo di droga, compatibile con l`uso personale, la cui detenzione fa comunque incorrere ...

