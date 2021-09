“Io e Ursula…” Sossio Aruta | colpo di scena a dieci giorni dalla rottura | “Spero una cosa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) Non cala l’attenzione intorno ae Ursula Bennardo, i due ex volti noti di Uomini e Donne in queste settimane al centro della bufera. Una storia, quella della presunta fine della loro relazione, che ha fatto e continua a far discutere parecchio. Nelle ultime ore i fan si erano scatenati sui social ipotizzando quale potesse essere la ragione alle base della. Qualcuno ha ipotizzato che alla base della fine della relazione possa esserci un tradimento. A questo punto la reazione di Ursula Bennardo era stata veemente. Con una story nella giornata di giovedì 23 settembre Ursula aveva scritto: “Lo dico solo per le perfide che non hanno seguito neanche le mie storie e parlano… non è finita per un tradimento né c’entra una donna né un uomo!! Ve lo avrei detto subito OVVIO! CARATTERE!!!”. Dunque nessun tradimento, alla ...