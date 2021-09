Infortunio Dybala, piange all’uscita: “Mi sembra molto fragile” (Di lunedì 27 settembre 2021) Prima il gol in apertura, poi l’uscita dal campo per Infortunio: ora Paulo Dybala salterà la prossima sfida di Champions: la critica in diretta Ancora problemi in casa Juventus con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Prima il gol in apertura, poi l’uscita dal campo per: ora Paulosalterà la prossima sfida di Champions: la critica in diretta Ancora problemi in casa Juventus con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

