I Talebani non parleranno all'Assemblea dell'ONU (Di lunedì 27 settembre 2021) Il dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York terminerà senza un contributo dall'Afghanistan, come si legge in una lista aggiornata dei relatori diffusa dall'Onu Leggi su rainews (Di lunedì 27 settembre 2021) Il dibattito generalegeneralee Nazioni Unite a New York terminerà senza un contributo dall'Afghanistan, come si legge in una lista aggiornata dei relatori diffusa dall'Onu

davidefaraone : Su #inonda, #DiBattista, quello che dice che coi talebani si può dialogare, denuncia che in Italia non c’è democraz… - TizianaFerrario : Un salto di 20 anni all'indietro.I talebani non possono cambiare.Sono educati alla violenza e alla misoginia,come i… - _Nico_Piro_ : La mancanza della scuola si manifesta nella mancanza di comprensione ed ecco che chi si è visto rubare l'infanzia n… - 4everAnnina : RT @AldoMotzo: @4everAnnina Ho perso il lavoro che amo e per il quale ero disponibile a fare tutti i salivari necessari. Ma i talebani impo… - primusntrpares : @TeofiloSteven Per non parlare dei fondi/armi ai talebani e della guerra in Yemen contro l'Iran -