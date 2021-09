Giorgetti nega “le due Leghe”, ma per Roma benedice Calenda. Draghi? “Vorrei restasse a Chigi per sempre, ma la maggioranza si spaccherà” (Di lunedì 27 settembre 2021) Dice e ribadisce che la Lega è “una sola”, garantisce che “al massimo” ci sono “sensibilità diverse”. Ma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervistato da la Stampa, dimostra che la frattura interna al Carroccio è sempre più netta. Una prova fra tutte? Quando è il momento di parlare delle amministrative a Roma, invece di lanciare il candidato del centrodestra Enrico Michetti, si è speso per l’ex ministro ed ex dem Carlo Calenda: “Dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscita dalla destra”, ha detto. “Se Calenda va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E, al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma”. Peccato che, solo sabato 25 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Dice e ribadisce che la Lega è “una sola”, garantisce che “al massimo” ci sono “sensibilità diverse”. Ma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, intervistato da la Stampa, dimostra che la frattura interna al Carroccio èpiù netta. Una prova fra tutte? Quando è il momento di parlare delle amministrative a, invece di lanciare il candidato del centrodestra Enrico Michetti, si è speso per l’ex ministro ed ex dem Carlo: “Dipende da quantoriesce a intercettare il voto in uscita dalla destra”, ha detto. “Seva al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E, al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come”. Peccato che, solo sabato 25 ...

Advertising

fattoquotidiano : Giorgetti nega “le due Leghe”, ma per Roma benedice Calenda. Draghi? “Vorrei restasse a Chigi per sempre, ma la mag… - AnselmoDelDuca : RT @ClementiF: Nell'intervista ad @andreacarugati de @LaStampa , Giancarlo Giorgetti dice molte cose. In parte, affermando, nega. In parte,… - VezzaroAndrea : RT @GiacomoPossamai: Oggi su @LaStampa il ministro Giorgetti prima nega le spaccature nella @LegaSalvini. Poi auspica la vittoria di Calend… - ciccian : RT @GiacomoPossamai: Oggi su @LaStampa il ministro Giorgetti prima nega le spaccature nella @LegaSalvini. Poi auspica la vittoria di Calend… - lissoni_luca : RT @GiacomoPossamai: Oggi su @LaStampa il ministro Giorgetti prima nega le spaccature nella @LegaSalvini. Poi auspica la vittoria di Calend… -