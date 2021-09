Giada Salvi | sono guarita dall’anoressia per smettere di soffrire

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 settembre 2021) Milano è stata travolta dalla Fashion week, uno degli appuntamenti più importanti, se non il più importante nel mondo della moda, quello dal quale partiranno i diktat e le tendenze per le future stagioni e dopo un anno in cui le pagine di giornali sistracciate le vesti inneggiando al body positive, pensavo che in qualche modo le cose fossero cambiate. Mi aspettavo di vedere passerelle piene di corpi non conformi e modelle curvy, ma la verità è una sola, non giriamoci troppo intorno: l’inclusione non fa rima con il fashion, almeno non per quello italiano, che strizza l’occhio alle taglie over 46 solo per non essere tacciato di grassofobia, oppure per essere invitato in tv a parlare di normalizzazione dei corpi, per dimostrare quanto gli stilisti stiano cambiando. Peccato che questa normalizzazione avvenga solo a parole, perché poi nei fatti trovare una doppia xl ...